Joalheria é assaltada em Castanhal

Uma loja de jóias e semijóias foi assaltada, nesta quarta-feira, 20, por volta das 16h, em Castanhal, região nordeste do estado, localizada na travessa Cônego Leitão, bairro Centro. Os suspeitos de cometerem o roubo fugiram e ainda não foram encontrados.

De acordo com informações do comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, o assalto foi anunciado por um homem vestido com o fardamento da Polícia Civil.

“As testemunhas relataram que um homem moreno usando farda da Polícia Civil, solicitou a entrada na loja e logo em seguida anunciou o assalto. Logo em seguida um outro homem moreno e gordo também adentrou na loja. Eles deram ordem para que os funcionários colocassem as joias em uma sacola”, relatou o Tenente Coronel Gilberto Cardoso.

Os suspeitos de cometerem o assalto levaram o equipamento de monitoramento e ainda trancaram os funcionários no estabelecimento. A dupla foi vista fugindo do local em um carro Corolla Cross, de cor prata.

“Vários carros com as mesmas características foram abordados pela redondeza, porém os suspeitos não foram localizados até o momento”, contou o comandante do 5º BPM, Tenente Coronel Gilberto Cardoso.

Movimentação

A rua onde fica localizada a joalheria tem uma movimentação intensa de carros e é cercada de clinicas e lojas de roupas. Os funcionários dos estabelecimentos ao redor se assustaram com a movimentação das viaturas da Polícia Militar.

“Eu tomei um susto muito grande porque não é comum ter tanto carro policia assim. Nós pensamos que era assalto com refém e a primeira coisa que fiz foi fechar a loja mesmo com alguns clientes dentro, mas graças a Deus terminou tudo bem”, disse Carla Marinho, dona de uma loja de roupas em frente à joalheria.