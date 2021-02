Jacaré com mais de três metros deixa perplexos moradores

A Redação Integrada de O Liberal recebeu um vídeo que, já circula nas redes sociais da Região Metropolitana de Belém (RMB), mostrando homens retirando das águas um jacaré, de cerca de quatro metros, neste domingo (21). As informações são de que o achado do animal aconteceu em uma das praias da ilha de Cotijuba, pertencente à região insular da capital paraense. A equipe da Redação Integrada busca confirmar as informações junto ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

Assista abaixo: