Itaituba registra prisão e morte em confronto com a polícia nesta segunda, 21

De acordo com a Polícia Militar, em Itaituba, no sudoeste do Pará, um suspeito morreu e outro foi preso após fugirem de uma abordagem policial que terminou com troca de tiros com policias, na tarde desta segunda-feira (21). A dupla é suspeita de roubar uma motocicleta no bairro Jardim das Araras, e praticar assaltos nesta madrugada de segunda-feira. Com informações do site Giro Portal.

Segundo informações, uma denúncia anônima levou equipes do Grupo Tático Operacional (GTO) até uma residência na 15ª rua, no bairro São Tomé. Os homens teriam visto os policiais e correram. Eles chegaram a pular muros e cercas, até que foram cercados por outra guarnição que fazia a cobertura dos fundos da residência.

Ainda segundo a polícia, os dois homens tentaram fugir pulando muros e cercas de residências no bairro São Tomé, na tentativa de abordagem pela polícia, um dos suspeitos teria atirado contra os policiais, no entanto, ele foi baleado e morreu no local.

Uma unidade de socorro do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada e constatou que o suspeito já se encontrava sem vida. Policiais Civis também foram acionados, bem como, uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção do corpo.