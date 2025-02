Irmãs suspeitas de chefiar entrega de drogas em Castanhal, 'Vascaína' e 'Palmeirense' são presas

Rosana da Silva Pereira, conhecida pelo apelido de "Vascaína", e a irmã dela, Rosiane da Silva Pereira, a “Palmeirense”, foram presas por suspeitas de atuarem como lideranças na distribuição de drogas em Castanhal, no nordeste do Pará. A Polícia Civil deteve Rosana na última sexta-feira (21/2), já Rosiane, na terça (25/2).

Conforme as autoridades, “Vascaína” tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico e associação para o tráfico, enquanto “Palmeirense” estava foragida da Justiça.

Rosana foi detida na casa dela, em Icoaraci. No local, a PC também cumpriu um mandado de busca e apreensão. Na mesma ação, os agentes conseguiram localizar e deter Rosiane no Maranhão, no momento que tentava fugir. Ela também tinha uma ordem judicial de prisão que estava em aberto.

De acordo com a polícia, várias pessoas foram presas em flagrante com drogas no decorrer das investigações e apontaram as irmãs como responsáveis pela distribuição das substâncias ilícitas. As duas suspeitas têm diversos antecedentes criminais.

O delegado Rodrigo Paggi, responsável pela investigação e a operação que prendeu as mulheres, disse que as irmãs eram lideranças de uma facção criminosa. “O trabalho só foi possível graças ao apoio do NAI (Núcleos de Apoio à Investigação) Castanhal e da Polícia Civil do Maranhão. Essas prisões são de suma importância no combate ao tráfico de drogas, para deixar claro que a polícia não se limita a tirar a droga de circulação, mas sim, chegar até as lideranças que estão coordenando essa atividade criminosa”, reforçou.