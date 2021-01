Irmãos ficam perdidos em matas de Santarém por três dias

Dois irmãos, um de 16 anos e outro de 8 anos, saíram para caçar no último dia 7, em uma área de mata fechada na região do Alto Arapiuns, em Santarém, oeste do Pará. Como não retornaram, no dia seguinte a família acionou forças de segurança pública e o Corpo de Bombeiros Militares atendeu ao chamado. Os irmãos retornaram no dia 9 à comunidade Fé em Deus, onde moram.

Devido à dificuldade de comunicação e transporte para a região, o deslocamento só foi possível no dia em que os irmãos retornaram. Foram cerca de 4h30 de deslocamento por balsa até o porto do Aninduba. Depois, mais de 200 km de estradas e ramais com atoleiros. Uma base foi montada na área conhecida como Piçarreira. Moradores de áreas próximas também foram mobilizados nas primeiras buscas.

Eram 11h35 quando os jovens foram localizados por moradores. Com a chegada dos irmãos, os militares fizeram uma avaliação geral sobre as condições em que estavam e os primeiros atendimentos. Apesar de passarem três dias na mata, eles apresentaram apenas escoriações leves devido à densa vegetação, desidratação leve e câimbras nas pernas e abdômen.

Moradores relataram que, apesar de acostumados com atividades na área, foi a primeira vez que os irmãos entraram na mata para caçar, por isso desconheciam o local e acabaram não encontrando o caminho de volta. Após a avaliação, os militares conduziram o menino e o adolescente à comunidade onde residem e os entregaram aos cuidados dos pais.