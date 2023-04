Irmão mata irmão no sudoeste do Pará; suspeito morre em seguida, após confronto com a polícia

Desentendimento entre irmãos resultou em tragédia no último fim de semana no sudoeste do Pará. Entre a noite de sexta-feira, 7, e a manhã de sábado, 8, um homem matou o próprio irmão com um tiro de espingarda e, em seguida, também acabou morrendo, após confronto com a polícia durante a abordagem para prisão. A situação aconteceu na área rural de Senador José Porfírio, a 8 km de Jatobá e 38 km da vila Quatro Bocas.

Ainda na sexta-feira, por volta das 23h30, José João Conceição de Lima, de 60 anos, conhecido como 'Seu Zezinho', foi assassinado com um disparo de espingarda efetuado pelo próprio irmão, Leoterio de Lima, conhecido como 'Seu Léo', de 73 anos. Segundo informações do Blog do Miranda, apuradas junto à pela polícia, o assassinato foi motivado por uma discussão, cujo assunto não foi divulgado.

Durante o desentendimento, 'Seu Zezinho' teria agredido o 'Seu Léo' no rosto e, para revidar, Leoterio pegou uma espingarda atirou contra o irmão, que não resistiu e acabou morrendo no local. Ainda de acordo com as informações da polícia, após matar o irmão, Leoterio permaneceu pelas redondezas.

No sábado, 8, Delegacia de Homicídios de Altamira tomou conhecimento do assassinato e uma equipe das polícias Militar, Civil e Científica se deslocaram até a localidade do crime. Leotério foi encontrado, mas reagiu à abordagem e efetuou um disparo com a sua espingarda contra um sargento da PM, que também revidou.

Leotério foi baleado e colocado na viatura para ser socorrido em Altamira. Militares do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados para aguardar no porto da Balsa e auxiliar no transporte, mas Leoterio morreu no caminho. Ao checar ao porto, o Corpo de Bombeiros constatou o óbito.

Tanto o corpo de Leoterio quanto o do irmão, José, foram encaminhados para o Instituto Médico Odontológico Legal (Imol), para a realização de exames de necropsia. A Polícia Cívil agora investiga o caso. Moradores da localidade informaram que os irmãos era muitos conhecidos na região e que seu Leoterio era tranquilo e tinha uma boa relação com a vizinhança, o caso pegou todos de surpresa e lamentaram o ocorrido.