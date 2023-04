Corpo de jovem de 23 anos é encontrado em cova rasa em Santarém

O jovem Cleiton de Almeida Sousa, de 23 anos, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira, 10, na Comunidade de São Raimundo da Palestina, em Santarém, oeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde a noite de sábado (8) e só foi localizada mais de 24h depois, por moradores da área, depois de familiares iniciarem uma busca por conta própria. Sinais de violência, inclusive possível violência sexual, são investigados pela Polícia.

De acordo com a Polícia Militar, em informações publicadas pelo Plantão 24h News, o corpo foi encontrado em uma cova rasa, dentro de um ramal, conhecido como Ramal do Gomes, às 14h30 de segunda-feira, já em estado de decomposição e coberto por galhos de árvores. O reconhecimento de Cleiton de Almeida Sousa foi feito pelos próprios familiares, que, inclusive, já haviam registrado o desparecimento do jorvem na Delegacia de Polícia Civil.

Cleiton havia sido visto, pela última vez, na companhia de duas pessoas às proximidades do ramal onde seu corpo foi encontrado. O cadáver estava despido e apresentava ferimentos no pescoço, barriga e glúteos.

Minutos depois do corpo ser encontrado, a polícia conseguiu efetuar a prisão de José Guimarães dos Santos, de 27 anos, suspeito de ter matado Cleiton e levado o corpo da vítima até ramal. Em entrevista ao Plantão 24h News, o suspeito disse que, no passado, teve um relacionamento com a vitima e que teria planejado o homicídio.

Por conta dessa informação e de outras circunstâncias, a Polícia vai apurar se Cleiton foi estuprado antes de ser morto. José Guimarães foi autuado pelo crime de ocultação de cadáver, e também pode responder por homicídio qualificado.