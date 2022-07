Ipê Amarelo avaliado em R$ 250 mil é apreendido pela PRF na BR-163

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão com madeira ilegal, identificada como a espécie Ipê Amarelo, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na quarta-feira (13), na rodovia BR-163, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Com informações do site Folha do Progresso e da PRF.

O caminhão foi abordado pelos agentes, e conforme a PRF, o condutor apresentou a documentação do transporte da madeira, no entanto, os agentes perceberam divergência entre a carga e a documentação.

A PRF informou que a carga e o caminhão foram apreendidos e encaminhados ao órgão ambiental responsável, em Itaituba. O motorista assinou um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

A madeira apreendida, informou a PRF, foi avaliada em R$ 250 mil , pois cada m³ de ipê serrado chega a ser vendido por R$ 10 mil no mercado ilegal. O Ipê é uma espécie utilizada para fabricação de pisos, móveis e outros produtos. As espécies de Ipês têm características que são muito apreciadas pelas propriedades de resistência que apresentam.

A BR-163, onde o caminhão foi flagrado com a carga ilegal, é uma rodovia federal, cujo trecho principal liga as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará. Ela tem ainda um trecho complementar entre os municípios de Oriximiná e Óbidos, no oeste paraense. É uma das principais rodovias do interior do Brasil juntamente com a BR-158 e BR-364.