Investigado por homicídio de bombeiro e advogado é preso em Ananindeua

Um investigado pelo crime de duplo homicídio foi preso na noite de terça-feira (9/07) pela Polícia Militar e apresentado na Seccional Urbana de Ananindeua. O homem, que tinha mandado de prisão preventiva expedida, é suspeito de envolvimento no assassinato de um bombeiro militar e um advogado, que ocorreu em dezembro do ano passado, no Conjunto Abelardo Conduru.

“Este já é o segundo preso desse crime que a Polícia Civil capturou, o primeiro foi em abril deste ano e nossas equipes da DHAP continuam as investigações para a conclusão do inquérito”, disse o delegado-geral, Walter Resende.

Segundo os agentes da PM, a guarnição policial passava pela avenida das Américas, esquina com alameda Guatemala, quando o preso teria avistado a viatura policial e corrido. A fuga causou estranheza nos policiais, que seguiram o homem e conseguiram realizar a captura e verificar o mandado de prisão. Após os procedimentos, o preso foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Duplo homicídio

O assassinato, investigado pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), ocorreu no dia 19 de dezembro de 2023, quando as vítimas conversavam na calçada com amigos do bairro. As investigações apontam que quatro homens desceram de um veículo da cor prata e fizeram disparos de armas de fogo contra os dois alvos.

A Polícia Civil continua as investigações e as buscas para a prisão dos demais envolvidos no crime.