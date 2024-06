Investigado por​ fraude de precatórios e lavagem de dinheiro no Distrito Federal​ é preso no Pará

Um homem foi preso durante a operação “Casos Sensíveis”, deflagrada na última quarta-feira (26), em Conceição do Araguaia, no sudeste paraense. As investigações da Polícia Civil apontam que o homem é suspeito de crimes como lavagem de dinheiro e fraudes em precatórios no Distrito Federal, em Brasília.

Segundo a PC, ele foi condenado há 5​7 anos de prisão e estava escondido na casa da mãe. Além dos crimes citados, o suspeito também respondia por uma tentativa de homicídio praticada contra a ex-companheira no estado de Goiás.

Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado para a unidade policial de Conceição do Araguaia, onde cumpriu as medidas cabíveis e já está à disposição da Justiça.