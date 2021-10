Mandante da morte de agentes de segurança pública do Pará é preso em Santa Catarina

Uma ação conjunta da Polícia Civil dos Estados do Pará e de Santa Catarina resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e também de busca e apreensão domiciliar contra um indivíduo apontado como mandante de vários crimes no bairro da Guanabara, em Ananindeua; entre eles a tentativa de homicídio contra um Policial Militar da reserva, além do homicídio de um Guarda Municipal de Belém, ambos no mês de março deste ano.

O acusado, que não teve o nome divulgado, já vinha sendo investigado há algum tempo pela Divisão de Homicídios (DH) e pela Delegacia de Agentes Públicos (DHAP) da Secretaria de Segurança Pública do Pará. A prisão ocorreu em Balneário Camboriú (SC). As informações são da Agência Pará.

"Após os crimes, as equipes da Especializada iniciaram diligências no sentindo de obter a identificação de envolvidos nos delitos e a partir de provas contundentes sobre a participação dele a equipe conseguiu identificar o local exato onde o homem estava e, com isso, efetuar a prisão" - informou o Delegado-geral Walter Resende.

O preso integra uma facção criminosa atuante no Pará, onde ocupa a função de "torre" e "disciplina". Ele seria o responsável pela área da Guanabara, na Região Metropolitana de Belém. A Segup agora providencia o recambiamento do preso ao Pará.