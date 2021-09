Investigações sobre acidente que matou mãe e filha avançam à segunda etapa

A Polícia Civil do Pará (PC-PA) informou que já concluiu a primeira etapa do inquérito policial que investiga o grave acidente entre dois carros de passeio, que matou mãe e filha, na avenida Nazaré, na madrugada do dia 26 de agosto. De acordo com a PC-PA, o inquérito foi remetido à justiça.

Agora, deve entrar em curso a segunda etapa das investigações: “A PC esclarece, ainda, que aguarda os resultados das perícias solicitadas aos órgãos competentes”, informou a instituição, por meio de nota emitida na tarde desta quarta-feira, 8.

O comunicado reforçou também que o motorista apontado como causador do acidente, identificado como Allan Rocha, responderá por duplo homicídio doloso e lesão corporal grave. No dia 27 de agosto, um dia após o acidente, a Justiça do Pará converteu a prisão em flagrante delito de Allan em prisão preventiva.

Allan, que estava acompanhado de uma mulher identificada como Nicole Monteiro Dias, era quem dirigia o Ford Ka prata que colidiu violentamente com um Honda Civic preto, onde estavam o motorista Leandro Nascimento Torres, a esposa dele, Renata Corrêa Bezerra, e a filha, Maria Luiza Corrêa Torres, de dois anos. Mãe e filha não resistiram à gravidade da batida e morreram.

Allan foi levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, onde está à disposição da Justiça. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou, nesta quinta-feira (9), que Allan está sob custódia do sistema penal. Ele deve ser conduzido para uma unidade prisional, assim que receber alta médica. O estado de saúde dele é desconhecido, pois a unidade não divulga informações sobre seus pacientes sem autorização da família.

Também na manhã desta quinta-feira, o representante jurídico de Leandro Torres e sua família, advogado Danilo Garcia, informou à reportagem de O Liberal que, até hoje, “ninguém se apresentou para defender Allan e tentar um acordo para reparar os danos materiais provocados pelo acidente”. “O carro que ele (Allan) usava era alugado de uma locadora de um amigo dele lá do Jurunas, nós já tentamos entrar em contato, mas não teve acordo”, afirmou.