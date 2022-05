Invasão a terras indígenas: Polícia Federal investiga ameaças a aldeias em São Félix do Xingu

Uma pastagem irregular com cerca de 100 cabeças de gado foi localizada pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (18), na Terra Indígena Apyterewa. Os animais, segundo indígenas das aldeias Ka’aeté e Tekatawa, são de grileiros e fazendeiros que estão tentando invadir o território do Parakanã, no município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará.

A PF fez um sobrevoo pela área, atendendo a um pedido de ajuda dos indígenas das duas aldeias da TI Apyterewa. As comunidades tradicionais apontaram que estavam tentando invadir as terras deles. A PF agora atua na identificação de quem são os donos do gado para dar andamento nas investigações.