'Bita' é morto em ação policial na cidade de Bagre, no Marajó

Um homem identificado como Francenildo Freitas de Oliveira, vulgo Bita, foi morto durante uma suposta intervenção policial nesta terça-feira (5), no município de Bagre, no Marajó. De acordo com informações divulgadas pelo site Notícia Marajó, Bita respondia a pelo menos três processos na Justiça e teria atirado contra os policiais do 83º Pelotão Destacado de Polícia Militar (83º PDPM), que revidaram e o acertaram um tiro fatal.

Segundo a narrativa policial, por volta das 11h30, uma guarnição fazia rondas pelo Largo do Veterano, quando avistou Bita fugindo de motocicleta em direção contrária à viatura.

Os militares pediram para Bita parar o veículo, mas, segundo os PMs, ele saiu correndo para dentro de uma casa. Em seguida, fugiu pela mata.

A polícia afirma que fez o acompanhamento do suspeito e que “foi dada voz de parada várias vezes”. No entanto, os policiais relataram que Bita atirou com uma pistola 380 contra eles. Bita só foi imobilizado após ser baleado.

Após a retirada da arma, relata a polícia, Bita foi socorrido e levado de ambulância com vida para o Hospital Municipal de Bagre, onde não resistiu.

Conforme a polícia, Bita foi atingido com um único tiro. Ele estava portando uma pistola 380 com uma munição deflagrada e três intactas, além de dez papelotes de maconha.

No site do Tribunal de Justiça do Pará, Bita responde a três processos por tráfico de drogas e homicídio.