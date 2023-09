Suposto integrante de facção criminosa é morto em ação policial em Moju

Anderson dos Santos Delgado foi morto em uma ação policial, realizada nesta quinta-feira (31), no residencial Laércio Barbalho, que fica na localidade chamada de Almir Gabriel, em Moju, nordeste do Pará. Ele era suspeito de participação em diversos crimes na cidade e de integrar uma facção criminosa, segundo a Polícia Militar. As informações são do Moju News.

Conforme consta no relato da ocorrência, a guarnição teria sido parada por um homem não identificado, que informou da presença de um suspeito armado em via pública no Laércio Barbalho e que ele seria conhecido da polícia.

Assim que chegaram no residencial, os militares deram ordem de parada para um suspeito com as mesmas características denunciadas. No entanto, o homem, supostamente, teria atirado contra os agentes do 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM).

Os policiais revidaram e balearam o suspeito, que se tratava de Anderson. Ele foi levado para Unidade Mista de Saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com o suspeito, a PM encontrou uma arma de fabricação caseira, possivelmente um calibre 32, com dois cartuchos deflagrados e mais 25 porções de maconha que estariam em seu bolso. O material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Moju, onde houve o registro de Boletim de Ocorrência.