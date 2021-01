Interno do semiaberto de Abaetetuba é morto ao sacar arma contra policiais

Iracy Vasques Simões, conhecido como "Migito", foi morto a tiros por policiais penais do Comando de Operações Penitenciárias (Cope), em Abaetetuba, nordeste do Pará. Ele era interno do Centro de Triagem Masculino do município (CTMABT), onde cumpria pena no regime semiaberto. Iracy saía para trabalhar e então devia retornar à unidade prisional. Na noite de segunda (18), quando estava voltando da atividade externa, entrou num suposto confronto com os agentes.

No trajeto de retorno ao CTMABT e perto da unidade, Iracy foi abordado pelo Cope, que estava em rondas. Ele estaria no que policiais chamam de "atitude suspeita". Carregava uma bolsa. Foi dada ordem de parada a ele para revista. Ele teria atendido à ordem, mas abriu a bolsa, sacou uma arma e atirou contra os policiais. Não há informação de que o disparo tenha ferido algum agente. Já o interno foi atingido com dois tiros.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que Iracy foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba. Morreu após dar entrada. Só então foi feita a verificação de identidade e os policiais descobriram que se tratava de um interno do CTMABT. Na nota, a Seap também confirma que ele estava a caminho da unidade quando morreu.

A nota da Seap conclui dizendo que "...a Coordenadoria de Assistência Social (CAS) está prestando todo o suporte biopsicossocial à família do custodiado". Porém, não há informações sobre investigação interna do CTMABT, já que Iracy retornava para a unidade prisional com uma arma.