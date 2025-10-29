Inteligência dos órgãos de segurança pública do Pará monitora movimentos de facção criminosa

Os órgãos de segurança pública do Estado do Pará acompanham a movimentação da facção criminosa os desdobramentos da Operação Contenção, realizada na última terça-feira (28), no Rio de Janeiro. A inteligência da polícia está atenta a qualquer possível retaliação dos criminosos no Estado do Pará da facção criminosa. Dentre os crimes estão extorsão a comerciantes no Pará, roubos, latrocínio, tráfico de drogas e outros.

O titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, informou que o órgão está em contato direto com as autoridades do Rio de Janeiro e acompanhando qualquer tentativa de retaliação com os departamentos de inteligência.

"Nós acompanhamos, na verdade, com um sistema de segurança, como um todo. Nós temos inteligência que congrega todos os órgãos de segurança pública do Estado, são 7 órgãos de inteligência, claro trocando informações com a Polícia Federal, com Polícia Rodoviária Federal, com Abin, para que a gente possa ter esse apanhado. Isso é acompanhado diuturnamente. Claro que a gente acompanha qualquer modificação nesse cenário", afirmou o secretário.

"O que a gente deixa claro para a população é que aqui no Pará, a criminalidade não avança, temos batido recorde de apreensão de drogas, recordes de apreensão de armamentos, prisões da Polícia Civil. Quase toda a semana tem uma prisão diferente. Na última semana, uma operação com mais de 100 prisões efetuadas. E a gente deixa a população tranquila que aqui no Pará, a gente consegue controlar. A questão é que alguns criminosos que lideram fogem do Pará para poder coordenar isso de longe", destacou Ualame.

A Polícia Civil do Pará tem catalogado quase de 70 mandados de prisão contra criminosos, que estão em diferentes comunidades do Rio de Janeiro, dando ordens para facções criminosas no Estado do Pará. Nos complexos da Penha e Alemão, alvos da Operação Contenção, haviam 32 alvos da polícia paraense, destes 10 foram identificados, tendo seis mortos em confronto e quatro presos.

Outras identificações de criminosos procurados pelas polícias do Pará ainda podem ocorrer entre aqueles, que foram mortos ou presos. A Polícia Civil do Pará enviou prontuários de identificação e aguarda retorno. Ualame Machado informou que a Polícia Civil ainda está confirmando informações diretamente com os órgãos de segurança do Rio de Janeiro.

"Temos mais gente ali escondida, mas os prioritários para operação eram essas. Claro que para apenas você subir o morro do Rio de Janeiro leva duas horas de intensa troca de tiros, de intenso combate, com progressão muito dificultosa até você chegar ao ponto. E normalmente muitos deles conseguem sair e ficarem foragidos", informou. Ualame apontou ainda que há uma integração das polícias de todos os Estados para combater a criminalidade.

O secretário reforçou que os efetivos das polícias estão atentas e preparadas para qualquer situação em Belém, ou no Estado do Pará. "Nós estamos sempre atentos a dar a segurança necessária. A gente tem um acompanhamento de inteligência. Aquilo que a inteligência aponta a gente atua numa situação específica, em algum local específico,. Nós sempre estamos preparados com o nosso efetivo, o equipamento nosso é de ponta para trabalhar. A gente garante que a segurança da cidade e do Estado está garantida", enfatizou.