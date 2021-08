Integrantes de quadrilha que aplicava golpes financeiros em idosos são presos no Pará

A Polícia Civil cumpriu, neste final de semana, um mandado de prisão preventiva, três de prisão temporária e três de busca e apreensão, no município de Primavera, nordeste do Pará. As ações são parte da Operação "Rattus", que visa desmembrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos, realizando empréstimos bancários em nome das vítimas e se apropriando dos valores, que podem ultrapassar a casa dos R$ 50 mil.

O delegado Lucas Gomes Luz explicou que os golpistas, inicialmente, faziam amizade com as vítimas e depois pediam seus celulares para acessar aplicativos bancários. "Após solicitarem empréstimos instantâneos, pelo próprio software, os criminosos transferiam os valores solicitados aos bancos via PIX. Desta forma o golpe era efetuado, mas os idosos só ficavam sabendo quando recebiam suas aposentadorias, por conta do desconto em folha", disse.

Até o momento, segundo a PC, cinco pessoas que caíram no golpe foram identificadas no município de Primavera, onde era a base dos criminosos, e também em Quatipuru, São João de Pirabas e Salinópolis. O delegado acredita que outras pessoas possam ter sido enganadas pelos acusados. "Como os golpistas se aproveitavam da idoneidade das pessoas mais experientes, muitas não sabem mexer em aplicativos bancários. A gente aproveita essa oportunidade para orientar que só tenha acesso a esse tipo de dado, informação ou aplicativo quem realmente for de confiança", pontuou Lucas Gomes Luz.

Durante a ação, foram apreendidos celulares e equipamentos eletrônicos, além de documentos. Todo o material vai passar por perícia. O resultado dos exames será incluído no inquérito policial instaurado. Os presos, após os procedimentos cabíveis, foram encaminhados para presídios estaduais e estão à disposição da justiça.