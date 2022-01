Integrantes de facção cortam mão de homem por roubo de celular 

A Polícia Civil vai investigar o caso de um homem de 29 anos que teve a mão decepada após ter sido apontado como o autor de um furto de celular. O caso aconteceu na noite de terça-feira (4), no bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte. Com informações do site Portal do Holanda.

Conforme informações preliminares, a vítima disse para a polícia que sua mão direita foi cortada com um facão, por membros de uma facção criminosa.

A vítima disse ainda, que quatro homens estão envolvidos no crime e que ele foi acusado, injustamente, de furtar um aparelho de telefone celular.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da PC já investigam o crime em BH.