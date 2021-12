Integrante de facção que participou de assassinatos de agentes de segurança é presa em Belém

Uma mulher acusada de ocupar um cargo de relevância dentro de uma facção criminosa e de participar do homicídio de dois agentes de segurança pública foi presa na capital paraense, pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Os agentes deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra a acusada, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais. As informações foram divulgadas pela PC nesta quarta-feira (1º).

Segundo as investigações da Polícia Civil, a suspeita tinha dois mandados de prisão requeridos pela Divisão de Homicídios (DH), por suspeita de participar de dois atentados que culminaram na morte de agentes de segurança pública do estado do Pará. A prisão foi efetuada na tarde desta terça-feira (30). A PC não detalhou quem foram

Após tomar as medidas cabíveis, a acusada foi transferida para o sistema penitenciário e se encontra à disposição da justiça.