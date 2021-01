Integrante de facção criminosa é recapturado no bairro do Aurá

Um integrante de uma facção criminosa que atuava no Pará e em outros Estados foi recapturado nesta quarta-feira (20), no bairro do Aurá, em Belém. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Núcleo De Inteligência Policial, em conjunto com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

O criminoso, que não teve a identidade divulgada, tinha como base o distrito de Mosqueiro, ainda em Belém, onde atuava no tráfico de drogas da região.

O homem estava foragido do sistema penitenciário desde março de 2020. Ele respondia pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Após três meses de investigações, a PC o localizou.

Preso, o criminoso já está à disposição da Justiça.