Instituição para crianças e adolescentes é alvo de furtos e interrompe funcionamento, no Guamá

Furtos de equipamentos e fiação elétrica interromperam o funcionamento da instituição Pia Nossa Senhora das Graças, que atende crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social. Localizada na avenida Castelo Branco, no bairro do Guamá, há cerca de 73 anos o local promovia oficinas de esporte, arte, música e reforço escolar, além de alimentação para os participantes. Desde agosto até o início de Outubro, a instituição foi alvo de seis invasões e não há previsão de retorno das atividades.

A instituição Pia Nossa Senhora das Graças, busca implementar alternativas complementares depois do horário escolar para as crianças, jovens e adolescentes. Segundo Rossilene Guzzo, presidenta do local, tudo foi parado desde o início dos furtos. “Desde o dia 17 de agosto, que foi o primeiro furto que houve aqui, levaram toda a nossa fiação, cabos de cobre, centrais de ar e torneiras. Um mês depois eles retornaram e elevaram outras centrais de ar. E a gente já tinha colocado vigia e feito denúncia na delegacia”, relata.

Segundo ela, somente nesta semana mais três roubos foram registrados. “Teve furto na sexta, sábado e domingo, direto. Essa foi a sexta vez e já tínhamos colocado segurança a noite, cerca elétrica e não para. Fizemos vários boletins de ocorrência e não sei mais o que fazer. Depredaram toda a instituição. Nem dinheiro temos para contratar mais seguranças”, lamenta Rossilene.

Prejuízos financeiros e sociais

Cerca de 320 crianças são atendidas na Instituição, que inclusive foi um dos projetos paraenses a ser beneficiados pelo Criança Esperança, em 2020. Segundo Rossilene, a Pia Nossa Senhora das Graças estava realizando um novo programa para abranger 700 crianças, quando o furto ocorreu. A estimativa é de que somente em fiação elétrica e ar condicionado o prejuízo seja de 50 mil reais.

“Tivemos que parar tudo isso aqui. Todo o equipamento que levaram foi o que recebemos no Criança Esperança. Não temos mais condições de trabalhar. Levaram até o botijão de gás, a bomba de água, centrais, computadores e até o sacrário da nossa capela. Eles quebraram o telhado em três partes e nós mandamos consertar. Quando consertamos algo, eles quebram em outro”, explica.

O espaço atende crianças dos bairros do Guamá, Terra-firme, Cremação e Jurunas. Também possui mais de 10 salas onde funcionam 13 projetos. Entre eles estão oficinas e aulas de ballet, basquete, futsal, jiu jitsu, biblioteca, teatro, música, dança, capela, cozinha e espaço para refeições. Para evitar que tudo seja levado, a equipe do local desmontou outras estruturas que restaram. “Tive que guardar em outro local porque o criminoso tá entrando aqui sempre que quer. Nenhuma medida de segurança tem funcionado e nem procurar a polícia tem dado jeito. Tudo o que fazemos aqui é voluntário, não ganhamos dinheiro de nenhuma instituição”, afirma Rossilene.

A Guarda Municipal de Belém (GMB) informou, por meio de nota, que não foi acionada para atender qualquer ocorrência sobre o caso. Além disso, realiza rondas periódicas por meio de motos e viaturas no bairro. A GMB disponibiliza à população o Disque Denúncia, número 153, para registro de várias ocorrências, como depredações, roubos, furtos e outros tipos de violência. Ao receber a denúncia, feita gratuitamente, uma viatura da Guarda é encaminhada ao local. A Polícia Civil informou que equipes da Seccional do Guamá trabalham para localizar os envolvidos no crime.

A redação Integrada de O Liberal solicitou e aguarda mais esclarecimentos da Polícia Militar sobre o caso.

