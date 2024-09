Influenciadora Noelle Araújo deve sair da prisão nesta terça-feira, diz defesa

A influenciadora Noelle Maria de Araújo Lopes, presa há quase um mês, deve sair da prisão nesta terça-feira (3/9). Quem afirma é o advogado de defesa dela, Afonso Silva. Noelle foi detida no dia 8 de agosto deste ano, em Belém, em cumprimento a um mandado de prisão emitido pela Justiça, que alega o descumprimento de medidas cautelares impostas a ela após sua liberação no final do ano passado. Informações preliminares apontam que a prisão foi revisada e que ela pode responder o processo em liberdade.

Por meio de vídeo publicado nos stories do Instagram da influenciadora, a mãe dela, Suzana Karla Melo de Araújo, comemora a soltura. "Noelle foi liberada. Noelle foi solta. O desembargador permitiu o alvará de soltura. Noelle tá saindo. O advogado Afonso já foi buscá-la. Dentro de algumas horas ela vai estar aqui com a família dela", diz a mãe em um trecho do vídeo.

Já no próprio perfil nas redes sociais, a mãe da influenciadora aparece agradecendo a Deus pela notícia da soltura da filha a tempo de ela participar da festa de aniversário do neto, filho de Noelle: "Essa vitória chegou a tempo de ela participar do aniversário do filho. Ele é tão pequeno, mas pedia muito pela presença da mãe. Deus nos honrou e permitiu isso e ela vai estar no dia do aniversário do filho com o filho", comenta Suzana, emocionada.

A reportagem apura com a defesa mais detalhes para atualizar esse texto.