Policia aponta 'truque' usado por influenciadores para divulgar o 'Jogo do Tigrinho'

Um dos principais responsáveis pela popularização do Jogo do Tigrinho, ou Fortune Tiger, foi a campanha de influenciadores mostrando como ganhar dinheiro no game. As promessas de ganhos fáceis e rápidos, no entanto, são uma grande ilusão, segundo autoridades. Após investigação, a polícia entendeu como os influenciadores conseguiam ganhar dinheiro com a plataforma e emitiu um alerta.

VEJA MAIS:

Teoricamente, o 'Fortune Tiger' é baseado na sorte. O usuário precisa formar uma combinação de imagens iguais para ganhar. A ideia do jogo é bastante semelhante aos caça-níqueis, no entanto, é feito de forma online.

Quando divulgam o jogo, os influenciadores aparecem acertando repetidamente combinações, dando a entender que é muito fácil faturar com o game, e dizem que para isso, basta seus seguidores baixarem o jogo.

Mas não é bem assim que acontece. Durante a investigação, a polícia entendeu que os influenciadores têm acesso a uma versão demo do 'Fortune Tiger', onde o ganho é mais fácil. Ela é bem diferente da versão para o público geral.

A investigação também encontrou uma série de documentos que mostram como as pessoas enriqueceram com o Jogo do Tigrinho. Os influenciadores não ganhavam dinheiro jogando, como faziam acreditar, mas apenas pela divulgação do jogo. Enquanto isso, seus seguidores, que confiavam na propaganda, perderam dinheiro.

DENUNCIE SEMPRE!

Por isso, fique alerta e denuncie sempre que ver nas redes sociais algum influencer divulgando o jogo do Tigrinho ou outro semelhante.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)