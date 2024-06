Jovem é presa suspeita de furtar R$ 179 mil do avô para jogar 'Jogo do Tigrinho'

Uma jovem de 22 anos foi presa em Jussara, no Paraná, suspeita de furtar R$ 179 mil do avô, um senhor de 83 anos, para utilizar as quantias em apostas online no jogo conhecido como "Jogo do Tigrinho", uma espécie de caça-níquel virtual. A prisão preventiva da jovem, cujo nome não foi revelado, foi realizada pela Polícia Civil na quinta-feira (27).

VEJA MAIS

De acordo com as investigações, a jovem teria realizado 59 movimentações bancárias entre saques e transferências utilizando o cartão do avô entre setembro e outubro de 2023. Imagens de câmeras de segurança da agência bancária comprovam que a jovem foi quem realizou as operações nos caixas eletrônicos.

Apesar das provas, a suspeita nega o crime. A jovem foi encaminhada à cadeia pública local, onde permanecerá presa à disposição da Justiça.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)