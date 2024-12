Influenciadora diz que suposta bomba encontrada em Belém era um relógio

A influenciadora Lana Jacob foi a público falar que o suposto artefato explosivo encontrado e destruído nesta sexta-feira (06) pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) era, na verdade, um relógio. Segundo ela, o objeto estava sendo jogado fora por familiares que estão de mudança para Macapá.

O BOPE foi acionado para atender a ocorrência pela parte da manhã. A suposta dinamite estava em frente a um imóvel abandonado na avenida Conselheiro Furtado, esquina com a avenida Generalíssimo Deodoro. De acordo com os agentes de segurança, um morador informou sobre o objeto.

Devido a possibilidade de risco de explosão, foi montada uma operação para destruir a suposta bomba. No entanto, segundo a influenciadora, o objeto era inofensivo. “Vocês estão entendendo que até eu, aqui em Macapá, causo terror em Belém? O que é isso, meu Deus? Eu achei que estava aposentada de caos”, disse nas redes sociais.

Lana mora atualmente em Macapá. Ela, que soma mais de 16,6 mil seguidores no Instagram, conta que em uma viagem para Belém, depois de visitar a cidade, foi parada no aeroporto quando tentava retornar para a capital do Amapá e impedida de embarcar por estar carregando o objeto. “Os seguranças me pararam e falaram que eu estava com uma réplica exata de um explosivo”.

“Que eu estava sendo taxada como terrorista e que não poderia embarcar com aquele artefato e o que aconteceu? Ficou na casa dos meus avós, lá na Mundurucus, no bairro da Cremação, em Belém, e eu vim embora para cá [Macapá] e nunca mais peguei isso [o então relógio]”, relata a influenciadora.

Também nas redes sociais, Lana compartilhou prints da família comentando o caso. Uma mulher chega a dizer que ela trouxe o relógio dos Estados Unidos, mas a influenciadora afirmou que o objeto foi comprado em uma loja de presentes. “Eles analisaram com raio x e, mesmo assim, optaram por explodir e mandar para perícia”, disse, em meio a risadas.

A reportagem do oliberal.com solicitou posicionamento para as Polícias Civil e Militar sobre o caso e aguarda retorno.