Indígena morre afogado no Rio Xingu após cair de embarcação em Altamira

Um indígena, de nome não revelado, morreu depois que se afogou no Rio Xingu, em Altamira, município no sudoeste do Pará, na sexta-feira (18/10). Testemunhas disseram que ele estava em uma embarcação quando caiu perto do local conhecido como “Gorgulho da Rita” e foi levado pela correnteza, desaparecendo nas águas.

As buscas pelo indígena começaram assim que a família dele da Terra Indígena Apyterewa acionou a Polícia Civil e o 9º Grupamento Bombeiro Militar (9º GBM). Para o Confirma Notícia, moradores relataram que o acidente aconteceu no momento em que a embarcação onde a vítima estava passou por um trecho conhecido pelas correntezas fortes.

O trabalho de buscas contou com a ajuda de mergulhadores especializados. O corpo de indígena foi encontrado à tarde, ainda na sexta-feira (18/10). O cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames periciais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Com informações do Confirma Notícia