Incêndio no Comércio: Rua 15 de Novembro é liberada para circulação de veículos

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que, na manhã desta terça-feira (18), a rua 15 de novembro foi liberada para a circulação de veículos. No entanto, acrescentou a Semob, permanece isolada a área em frente às lojas afetadas pelo incêndio.

Um incêndio, registrado na quinta-feira (13), atingiu cinco imóveis no centro comercial de Belém, sendo duas propriedades com perda total e outras três tiveram perda parcial

Desde o dia do incêndio, diversos órgãos da Prefeitura atuam no local e na área no entorno, para garantir que a população sofra o menor transtorno possível. A Guarda Municipal atuou de imediato no dia do sinistro, isolando a área e auxiliando no controle e orientação do trânsito.

LEIA TAMBÉM: