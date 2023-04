Incêndio no Comércio: 'era meu ganha pão', diz funcionário de loja destruída

Gilmar Conceição Borges, 38 anos, trabalhava na loja de variedades, localizada na rua 15 de Novembro, a qual o fogo iniciou e foi destruída totalmente pelo incêndio registrado na tarde de quinta-feira (13), no bairro da Campina, em Belém. Um outro estabelecimento também foi consumido totalmente pelas chamas.

Ele disse que pediu para sair mais cedo do trabalho e foi liberado por volta das 14h, quase três horas antes do incêndio começar. Gilmar só soube do que havia horas depois. “Assim que recebi a notícia vim para cá e vi tudo destruído. Eu embalava e guardava os produtos. Era meu ganha pão. Vou lembrar dos clientes, funcionários com quem trabalhei. Muito triste. Deixar na mão de Deus para ver o que vai acontecer”, disse o funcionário que trabalhava há dez anos na loja incendiada.

Defesa Civil estima que, pelo menos, outros cinco locais tenham sido atingidos parcialmente

O coordenador operacional da Defesa Civil Municipal de Belém, Claudionor Corrêa, estima que, pelo menos, outros cincos locais tenham sido atingidos parcialmente pelo incêndio da tarde desta quinta-feira (13), além das duas lojas que foram totalmente destruídas pelas chamas. Não houve vítimas, mas os prejuízos materiais, por enquanto, são incalculáveis.

Claudionor explica que, por conta das duas lojas estarem dentro do Centro Histórico de Belém, tombado como conjunto histórico pelo município, será necessário a realização de escoramento nos dois locais. Na manhã desta sexta-feira (14), a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), por meio do Departamento de Patrimônio Histórico, vai enviar uma para uma vistoria no local.

Ainda não há como saber se os outros cinco imóveis que foram atingidos correm algum risco. As causas do incêndio nas duas lojas também estão sendo analisadas pelos bombeiros, mas um laudo completo deve demorar pelo menos duas semanas para ser entregue.