Incêndio em subestação do Jurunas: fornecimento de energia está normalizado, informa Equatorial

Às 11h56 desta terça-feira (11), 100% dos clientes impactados no bairro do Jurunas e em alguns trechos dos bairros da Cremação, Campinas, Nazaré, Cidade Velha e Condor, em Belém, tiveram o fornecimento de energia normalizado, após a interrupção do serviço causada por um incidente na Subestação Jurunas. A informação foi divulgada pela Equatorial Pará.

A empresa acrescentou que equipes técnicas trabalharam, sem medir esforços, para restabelecer o serviço no menor tempo possível. As causas do incidente estão sendo apuradas. Ainda segundo a Equatorial, a interrupção do fornecimento de energia ocorreu às 7h31 desta terça-feira.

