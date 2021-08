Incêndio assusta população em São Caetano de Odivelas

O Corpo de Bombeiros do Pará acaba de confirmar um incêndio na área comercial do município de São Caetano de Odivelas, na chamada Região do Salgado do estado, na tarde deste domingo (22). A corporação informou à reportagem de O Liberal que mantém três guarnições no local, neste momento. Veja:

Nas redes sociais circulam vídeos com imagens do acidente. As informações ainda são preliminares e não há, até então, informações sobre feridos.

A redação integrada faz contatos com órgãos da área de segurança pública sobre o ocorrido. Acompanhe.