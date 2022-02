Incêndio em Porto de Moz: pelo menos cinco estabelecimentos foram atingidos, diz Corpo de Bombeiros

A madrugada deste sábado (12) foi de muita tensão para os moradores do município de Porto de Moz, no sudoeste do Pará. O incêndio de grande proporções que teve início na noite de sexta (11), no centro comercial da cidade, atingiu pelo menos cinco estabelecimentos. As chamas se espalharam rapidamente entre os imóveis e demoraram horas para serem controladas, assustando a população local, que ajudou no combate ao fogo. Não há registro de feridos.

VEJA MAIS:

- Incêndio de grandes proporções atinge centro comercial em Porto de Moz; vídeo

Quando a notícia do incêndio se espalhou, ainda na noite de sexta, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou que o incêndio permaneceu durante a madrugada. Já na manhã deste sábado (12), a corporação enviou nota à reportagem informando que não houve relatos de vítimas, apenas danos materiais.

Cerca de cinco estabelecimentos comerciais foram atingidos. "Técnicos da Defesa Civil Estadual de Belém estão em deslocamento ao município de Porto de Moz. Peritos em incêndio e explosão do 9º Grupamento de Bombeiros Militares (9º GBM), de Altamira, vão realizar a perícia no local. A previsão de conclusão do laudo pericial é de 30 dias", concluiu o Corpo de Bombeiros.

Durante a noite, vários vídeos registrados por moradores foram registrados e começaram a circular nas redes sociais. Em um deles, é possível ver vários prédios pegando fogo, com muita fumaça, e uma grande movimentação de populares pela localidade. Um trator chegou a auxiliar no combate ao incêndio, derrubando parte da estrutura para que as chamas fossem contidas mais facilmente.