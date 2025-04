Incêndio em casas de madeira prejudica pelo menos 3 famílias no sudeste do Pará

Um incêndio atingiu várias casas de madeira em uma comunidade no bairro Nova Vitória, na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. Uma das residências foi completamente destruída, mas ninguém ficou ferido.

O incêndio ocorreu na terça-feira (1º). Os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros. Mas, quando os militares da corporação chegaram ao local, as chamas já tinham consumido boa parte dos imóveis, informou, ainda, a TV Liberal. Os bombeiros evitaram que o fogo se alastrasse e atingisse outros imóveis.

Uma das suspeitas é um possível curto-circuito, mas somente a perícia irá apontar, de fato, a causa do incêndio. Pelo menos três famílias foram atingidas. Um dos moradores, só teve tempo para tirar o carro de perto das chamas. Ele trabalha como taxista.

Os vizinhos estão pedindo ajuda para as famílias prejudicadas pelo incêndio. As doações de roupas, calçados, itens de higiene e objetos domésticos podem ser deixadas na sede do Corpo de Bombeiros ou na Defesa Civil da Parauapebas.