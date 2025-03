Incêndio atinge imóvel na travessa Alcindo Cacela em Belém

Um incêndio ocorre na tarde deste domingo (30/03) em um imóvel de dois andares na travessa Alcindo Cacela, entre as passagens Orquídea e 21 de Abril, no bairro da Condor. O corpo de Bombeiros Militares do Pará está no local. Segundo informações dos moradores, no local funciona uma lan house e um depósito de bebidas.

A equipe da redação integrada do Grupo Liberal está a caminho. Mais informações em instantes.