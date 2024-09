Incêndio é registrado na Cidade Velha, em Belém, neste sábado

Um incêndio foi registrado no bairro da Cidade Velha, em Belém, na manhã deste sábado (21). As primeiras informações indicam que não há feridos e, sim, danos materiais. Ainda segundo essa versão inicial, o fogo atingiu uma vidraçaria na avenida 16 de Novembro, na esquina com a rua Veiga Cabral.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça no local. O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que o incêndio foi debelado e que não há feridos e, sim, danos materiais. A Redação Integrada entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.