Incêndio é registrado em um porto em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó

Um incêndio foi registrado em um porto no município de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (23), por O Portal do Marajó. Ainda não há informações se houve vítimas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram "que não foram acionados para esta ocorrência". Essa matéria está em atualização.