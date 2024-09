Incêndio é registrado em área de vegetação de sucataria em Belém nesta segunda-feira

Um incêndio atingiu uma vegetação localizada dentro de uma sucataria, no bairro da Condor, em Belém, nesta segunda-feira (23). A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). O estabelecimento está localizado na passagem Orquídea.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada às 5 horas da manhã e está no local. As primeiras informações indicam que há chamas em parte da vegetação dentro do ferro velho e que estão bastante elevadas.

O receio dos moradores é que o fogo se alastre até as residências das proximidades. Há residências de madeira e de alvenaria próximo à sucataria. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.