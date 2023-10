Incêndio é registrado dentro de terreno de subestação de energia no Barreiro

Um incêndio foi registrado, no início da tarde desta quarta-feira (4), dentro do terreno de uma subestação da Equatorial Pará, chamada de Miramar, localizada no bairro do Barreiro, em Belém. Não há relatos de feridos. Segundo a concessionária de energia, a situação foi controlada e as causas do incidente serão apuradas.

De acordo com a Equatorial, “nenhum cliente ficou com o fornecimento de energia comprometido, pois o fogo não atingiu a subestação e nem a rede da distribuidora”. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e equipes técnicas da empresa estiveram no local.

Ao projeto Você Repórter, vídeos foram encaminhados por leitores. "Meu Deus. Um risco muito grande para as pessoas isso", diz uma mulher ao fundo de uma das gravações recebidas pela reportagem a respeito do risco do incêndio, além da inalação da fumaça.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao CBMPA e aguarda retorno.

Confira a nota da Equatorial na íntegra

"A Equatorial Pará informa que ocorreu um incêndio, no início da tarde desta quarta-feira, 4, dentro do terreno da subestação Miramar, em Belém. No entanto, nenhum cliente ficou com o fornecimento de energia comprometido, pois o fogo não atingiu a subestação e nem a rede da distribuidora.

O Corpo de Bombeiros e as equipes técnicas da Equatorial estão no local. A situação já foi controlada. As causas do incidente serão apuradas", diz o comunicado.