Incêndio destrói residência no Curió-Utinga, em Belém

Uma casa foi destruída após ser atingida por um incêndio na noite de domingo (12), no bairro do Curió-Utinga, em Belém. A casa afetada fica localizada na Passagem Gaspar Dutra, no acesso à Rua do Utinga. Não há informação sobre feridos. O Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar o combate ao fogo.

A ocorrência causou apreensão entre moradores da região, que acompanharam a atuação das equipes. Os militares trabalharam para controlar as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse para imóveis vizinhos. Até o momento, não há confirmação sobre os prejuízos causados. As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas por meio de perícia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros, e aguarda o retorno.