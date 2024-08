Incêndio destrói três residências no Cordeiro de Farias na manhã de domingo (18)

Um incêndio no destruiu duas residências de madeira e deixou uma terceira casa com danos na manhã deste domingo (18/08), na rua São Clemente, no conjunto Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, em Belém. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Na casa onde teria começado o incêndio ninguém foi localizado.

O incêndio começou de manhã cedo. Segundo as vítimas por volta das 6h, quando uma das casas de madeira começou a pegar fogo. Pouco tempo depois as chamas se alastraram para a casa ao lado, onde funcionava uma sucataria. Os bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas.

Uma das vítimas do incêndio foi o idoso José Pereira da Silva, de 68 anos, mais conhecido como Piauí. O idoso morava há 20 anos no local, onde também trabalhava com sucata. O foco das chamas foi na casa ao lado de seu José. Ele teve a cadeira de madeira consumida pelo fogo. Ele acordou por volta das 6h e ouviu um barulho na casa do lado. Quando olhou do segundo andar da sua casa viu as chamas bem próximas. Seu José somente teve tempo de pegar os documentos e sair da casa correndo.

"Quando eu acordei já estava propagando o fogo. O fogo já estava alto na casa ao lado. Eu tentei tirar alguma coisa do meu imóvel, mas não deu tempo mais. O fogo cobriu a casa rápido de madeira. E aqui embaixo tinha muita coisa de plástico, uma sucata embaixo. Eu estava dormindo em cima", conta José. Ele se mudará temporariamente para a casa da filha até reconstruir o local.

A casa foi praticamente toda destruída. Além da casa do idoso ser de madeira, muito material inflamável como plástico e borracha colaborou para a propagação das chamas. Apenas a parte da frente com um pequeno barracão ficou em pé. O idoso pede ajuda e doações para poder reconstruir a vida e se restabelecer. "Eu preciso de ajuda. Estou somente com a roupa do corpo. Estou sem nada. Consegui apenas salvar os documentos. Perdi tudo, celular, coisas do carro, tudo", lamentou.

O combate ao incêndio começou primeiro pelos vizinhos que ajudaram as vítimas, e depois foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Após a saída dos bombeiros. Ele jogava água com uma vasilha de plástico nas madeiras em locais onde ainda havia fumaça.

Uma terceira casa de alvenaria também foi atingida, mas em menor proporção. Na casa do casal Nazaré Lemos Dias, de 59 anos, e Júlio Alves, de 62, o fogo atingiu parte do telhado a parede externa de dois quartos. Nazaré já havia saído de casa e Júlio estava prester a sair, quando ouviu os barulhos do fogo e pediu ajuda para salvar a residência. Ele teve o apoio dos vizinhos para tirar o que conseguia de dentro da casa.

"Quando ele estava de saída, ele escutou um barulho diferente e veio para vá, e viu o fogo lá. Foi a hora que ele abriu a casa e as vizinhanças já entraram e ajudaram ele a tirar as coisas de dentro da casa. O fogo já estava pegando na parede e no telhado. Aconteceu muito cedo e muito rápido", detalhou Nazaré.

Antes dos bombeiros chegarem, dois vizinhos subiram na caixa d'água da residência e jogavam baldes de água na tentativa de impedir que o fogo se alastrasse. Após o susto, os pertences do casal ficaram jogados pelo quintal. Eles contabilizavam os prejuízos. "Tem muita coisa quebrada, louças quebradas, porque na hora do desespero...", complementou Nazaré. Por causa do incêndio, o casal ficou sem energia na casa.