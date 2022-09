Incêndio de pequenas proporções atinge prédio de curso particular em Belém nesta segunda; vídeo

Um incêndio de pequenas proporções atingiu o prédio de um curso particular voltado ao reforço infantil, localizado na rua dos Tamoios, no bairro da Batista Campos, em Belém. O foco de incêndio começou após uma queda de energia, e, em seguida, uma central de ar começou a pegar fogo. Naquele momento, havia 50 crianças e a equipe de professores, que precisaram deixar o local às pressas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, restando apenas prejuízos materiais em uma das salas.

A coordenadora do curso Marcelly Nascimento conta que o incêndio começou por volta das 15h19 e a sala ficou tomada por fumaça. “Eu vi uma movimentação muito intensa no corredor e aí eu saí da sala pra tentar entender o que estava acontecendo. Eu cheguei no patamar da escada, para subir para o segundo andar, e vi um outro professor dizendo que era fogo. A primeira medida foi retirar as crianças e colocá-las no prédio ao lado”, contou.

Marcelly gravou o momento do incêndio com a câmera do celular. A coordenadora diz que tem o hábito de fazer gravações quando ocorrem quedas de energia no bairro que, segundo ela, é um problema constante na área e que chega a atrapalhar o andamento das aulas e provas dos alunos. “Esse é um problema que nós temos há muito tempo com a fornecedora de energia. O que nós mais temos são provas com vídeos, fotos e prints de reclamações que já fizemos. Eles vieram aqui recentemente, porque teve queda de segunda a sexta, e afirmaram se tratar de um problema da região”, afirmou.

“Se desde a primeira vez, quando a gente reclamou, eles [fornecedora de energia] tivessem feito alguma coisa, nada disso teria acontecido. Essas quedas de energia são muito frequentes, qualquer vizinho pode afirmar isso. Tivemos perdas materiais em uma das salas. Depois que os bombeiros apagaram as chamas, um dos professores falou que mais de uma central foi danificada por conta da queda de energia”, completou. A reportagem solicitou para a fornecedora de energia um posicionamento a respeito do caso e aguarda pelo retorno da empresa.

As imagens mostram o momento em que um dos professores percebe que as chamas haviam tomado conta da sala. O local ficou repleto de fumaça. Mesmo em momento de desespero, a coordenação agiu rápido para retirar as crianças do prédio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter o fogo no local, que não tomou grandes proporções. O Centro Integrado de Operações (CIOp) também mobilizou equipes para ajudar a conter as chamas.

Equatorial Pará

Apesar da coordenadora do curso afirmar que ocorreu uma queda de energia, em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a Equatorial Pará informou que equipes estiveram no local e que não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na área em que fica localizada o imóvel.

"Informações preliminares indicam que o incêndio iniciou em um ar-condicionado. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pelo Corpo de Bombeiros, mas pode ter sido motivado por sobrecarga na rede elétrica, que é quando o cliente aumenta a carga dentro do seu imóvel, incluindo mais equipamentos que demandam energia elétrica, sem informar à distribuidora", finalizou a nota.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)