Incêndio de grandes proporções destrói casas em Icoaraci

Um incêndio de grandes proporções, na noite deste domingo (7), destruiu dezenas de casas no Distrito de Icoaraci. Moradores da área transmitem, ao vivo, a situação no local. Veja:

As cenas são muito tristes. Várias áreas da invasão Itália, localizada na Sétima Rua, foram dizimadas. O Corpo de Bombeiros já está no local e tenta debelar as chamas. Não há informações sobre feridos.