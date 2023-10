Incêndio de grandes proporções atinge ilha de Cotijuba

Moradores da Ilha de Cotijuba, localizada há cerca de 26 km de distância de Belém, denunciam um incêndio de grandes proporções que estaria ocorrendo próximo à praia do ‘Vai Quem Quer’. Segundo relatos, as chamas teriam iniciado por volta das 16h de terça-feira (24) e até a noite desta quarta (25), não haviam sido controladas. Os moradores afirmam que teriam acionado o Corpo de Bombeiros, mas até o momento não teriam recebido ajuda ou resposta sobre o combate ao incêndio.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o início das chamas. Testemunhas contam que notaram o sinistro ao perceber uma intensa fumaça na estrada da praia do Vai Quem Quer, que também fica próximo a uma fazenda. O medo dos moradores é que o fogo atinja as casas próximas ao local.

“A gente nem dormiu tentando apagar o fogo, mas ele já ta muito maior do que quando começou. Essa área onde ele tá é muito grande e a mata é de folhas secas, o que acabou fazendo com que se espalhasse mais tarde. Eu moro perto do trapiche e sai de lá para ajudar os moradores daqui. A gente tá trazendo água nos baldes e usando uns galhos para tentar conter, mas não tá dando jeito. Estamos apreensivos porque tem casas próximo ao local e pode atingir as famílias a qualquer momento”, conta Alcione Coelho Reis, moradora da Ilha.

Os moradores relatam que teriam acionado o Corpo de Bombeiros, ainda na terça-feira, para ajudar no combate ao incêndio, mas que não teriam recebido retorno. Os moradores relatam que a área onde o incêndio está ocorrendo é maior do que o local na praia da Saudade onde, recentemente, também houve um outro incêndio.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a prefeitura de Belém e aguarda mais detalhes sobre o caso.

Casos recentes

Outro incêndio já havia sido registrado por moradores da Ilha de Cotijuba, desta vez, na praia da Saudade O caso ocorreu no dia 30 do mês passado. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Pará (PMPA) à redação de O Liberal. Segundo o órgão, agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foram acionados para comparecer ao local. Antes da chegada das autoridades, os próprios habitantes da ilha estariam tentando apagar as chamas. O fogo tomou conta do local por volta das 19h e não há informações sobre a causa do sinistro.