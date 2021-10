Incêndio atinge vila de casas na Terra Firme

Um incêndio de pequenas proporções destruiu um kitnet, na tarde desta quarta-feira (6), na rua Lauro Sodré, entre Celso Malcher e Nossa Senhora das Graças, no bairro da Terra Firme, em Belém.

O imóvel era construído de madeira na parte superior e de alvenaria no andar debaixo. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, que controlou as chamas, houve perda total.