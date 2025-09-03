Incêndio atinge sete casas no bairro do Tapanã, em Belém; um idoso morreu
Segundo as informações iniciais, os imóveis atingidos seriam de madeira.
Pelo menos sete casas foram atingidas por um incêndio no bairro do Tapanã, em Belém, no início da tarde desta quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros está no local realizando o combate às chamas, que iniciou por volta das 11h. Até o momento, não há informações se há feridos ou o que teria dado início ao fogo. No entanto, uma pessoa morreu. A vítima era um idoso, de acordo com as primeiras informações dos morares.
O coronel Marcelo Alfaro, do Corpo de Bombeiros, detalhou a operação para conter as chamas e sobre a rapidez no combate ao incêndio. "O atendimento foi feito logo após o acionamento. O tempo de resposta foi entre cinco e dez minutos. Já tinha umas viaturas próximas do local. E, com a atuação eficaz e eficiente da nossa corporação, evitou que o fogo se propagasse para as demais residências. Como pôde ser observado aqui no local, a maioria é de madeira. A nossa ação imediata foi suficiente para que o pior não acontecesse", detalha o coronel.
"Foram sete casas atingidas, sendo que duas casas com perda parcial e cinco casas com perda total dos imóveis. Infelizmente, tivemos um caso de óbito que está sendo investigado ainda com relação a qual foi a causa, se foi por conta do incêndio em si, no caso da inalação de fumaça, ou se foi por algum tipo de problema cardíaco. Isso porque o senhor já tinha, segundo informações do local, esse tipo de problema de saúde. Então ele veio a falecer no posto de saúde", acrescenta o coronel.
Sobre as investigações acerca da causa do incêndio, o coronel destaca: "Por enquanto, não temos nada definido. O perito de incêndio vai fazer o levantamento necessário e, consequentemente, daqui a 15 dias vai ser emitido o laudo que vai determinar a causa do incêndio".
Uma moradora do local, Rosilda do Socorro, de 69 anos, relatou que o incêndio começou de repente e assustou quem morava no trecho. “A gente ouviu estalos. E vimos fumaça, foi entrando para dentro da minha casa aqueles fuligens de fogo. Nós saímos para ver. É o segundo caso que acontece em menos de um mês. Há uns 15 dias, pegou fogo numa casa todinha também. É triste, porque nesse fogo saiu uma vítima. E uma outra moça que teve um derrame em meio a tudo isso. Os próprios moradores se mobilizaram para apagar o fogo. Se não fosse isso, todas as outras casas teriam pegado fogo”, diz.
A Polícia Militar também esteve no local dando apoio na ocorrência. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.
