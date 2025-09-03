Incêndio atinge sete casas no bairro do Tapanã, em Belém; um idoso morreu

Pelo menos sete casas foram atingidas por um incêndio no bairro do Tapanã, em Belém, no início da tarde desta quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros está no local realizando o combate às chamas, que iniciou por volta das 11h. Até o momento, não há informações se há feridos ou o que teria dado início ao fogo. No entanto, uma pessoa morreu. A vítima era um idoso, de acordo com as primeiras informações dos morares.

O coronel Marcelo Alfaro, do Corpo de Bombeiros, detalhou a operação para conter as chamas e sobre a rapidez no combate ao incêndio. "O atendimento foi feito logo após o acionamento. O tempo de resposta foi entre cinco e dez minutos. Já tinha umas viaturas próximas do local. E, com a atuação eficaz e eficiente da nossa corporação, evitou que o fogo se propagasse para as demais residências. Como pôde ser observado aqui no local, a maioria é de madeira. A nossa ação imediata foi suficiente para que o pior não acontecesse", detalha o coronel.

"Foram sete casas atingidas, sendo que duas casas com perda parcial e cinco casas com perda total dos imóveis. Infelizmente, tivemos um caso de óbito que está sendo investigado ainda com relação a qual foi a causa, se foi por conta do incêndio em si, no caso da inalação de fumaça, ou se foi por algum tipo de problema cardíaco. Isso porque o senhor já tinha, segundo informações do local, esse tipo de problema de saúde. Então ele veio a falecer no posto de saúde", acrescenta o coronel.

Sobre as investigações acerca da causa do incêndio, o coronel destaca: "Por enquanto, não temos nada definido. O perito de incêndio vai fazer o levantamento necessário e, consequentemente, daqui a 15 dias vai ser emitido o laudo que vai determinar a causa do incêndio".

Uma moradora do local, Rosilda do Socorro, de 69 anos, relatou que o incêndio começou de repente e assustou quem morava no trecho. “A gente ouviu estalos. E vimos fumaça, foi entrando para dentro da minha casa aqueles fuligens de fogo. Nós saímos para ver. É o segundo caso que acontece em menos de um mês. Há uns 15 dias, pegou fogo numa casa todinha também. É triste, porque nesse fogo saiu uma vítima. E uma outra moça que teve um derrame em meio a tudo isso. Os próprios moradores se mobilizaram para apagar o fogo. Se não fosse isso, todas as outras casas teriam pegado fogo”, diz.

A Polícia Militar também esteve no local dando apoio na ocorrência. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.