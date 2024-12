Incêndio atinge residência no bairro do Telégrafo, em Belém, nesta quarta-feira (11)

Um incêndio foi registrado no bairro do Telégrafo, em Belém, nesta quarta-feira (11). As primeiras informações indicam que o fogo ocorreu na rua do Acampamento. O Centro Integrado de Operações (Ciop) confirmou o incêndio e informou que não há feridos.

Militares do Corpo de Bombeiros foram até o local para apagar as chamas. Não há informações sobre o que pode ter ocasionado o incêndio. Pelo menos um imóvel foi atingido pelo fogo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o incêndio e a mobilização dos moradores da área. A Redação Integrada de O Liberal segue apurando mais informações sobre o caso.