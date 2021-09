Incêndio atinge ponto comercial em avenida no centro de Itaituba, no Pará

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas rapidamente atingiram o ponto comercial, na tarde desta quinta-feira (9), na avenida Nova de Santana, no Centro do município de Itaituba, no sudoeste do estado. Os moradores ajudaram a evitar que o fogo se espalhasse utilizando extintores de incêndio, mas foi a ação célere da Corporação que controlou o fogo. Não houve feridos. (Com informações do site Giro Portal).

Quem passava próximo da avenida Nova de Santana se assustava com a altura das chamas, concentradas do lado de fora do empreendimento. O ponto comercial ocupa somente uma parte do térreo de uma grande casa de dois andares, de alvenaria. O ponto ficou danificado, principalmente, em uma das laterais dele e na testeira, entre o andar térreo e o superior.

Os bombeiros foram acionados próximo antes das 15h30, e por volta das 16h40 já estavam no serviço de rescaldo. Até então não há informações sobre a causa do incêndio. Vizinhos disseram que tudo pode ter sido provocado por um curto - circuito na fiação elétrica, pois houve uma queda de energia no quarteirão e quando o fornecimento da luz elétrica foi restabelecido, a energia ficou oscilando por certo tempo.