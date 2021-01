Incêndio atinge loja na travessa Padre Eutíquio

Uma loja de bijuterias e acessórios situada na travessa Padre Eutiquío, no bairro do Comércio, em Belém, pegou fogo na noite desta segunda-feira, 4.

Quatro viaturas dos bombeiros estão no local. O fogo já foi contido e os bombeiros fazem o resfriamento do estabelecimento.

Ainda não há informações sobre vítimas nem prejuízos resultantes do incêndio. Não havia ninguém no local no momento do incêndio.

Acompanhe para mais informações.