Incêndio atinge galpão em Ananindeua

Um princípio de incêndio atingiu um galpão abandonado localizado no KM 08 da BR-316, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), na manhã desta terça-feira (10). Ninguém ficou ferido.

Segundo informações de uma testemunha que preferiu não ser identificada, o fogo começou por volta das 10h, em um amontoado de pneus que estavam na parte interior do galpão. "Não chegou nem a atingir a estrutura, foi só nos pneus mesmo. Acho que alguém entrou e botou fogo lá", disse. A informação não foi confirmada pelos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) confirmou que foi acionado por volta das 10h30 para atender a ocorrência. Os bombeiros chegaram no local e conseguiram controlar o fogo rapidamente. A estrutura do edifício não foi comprometida.

A reportagem solicitou aos Bombeiros mais informações sobre o ocorrido. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que "foi acionado na manhã desta terça-feira (10), para uma ocorrência de incêndio em um galpão localizado no quilômetro 8 da BR 316, sentido Ananindeua - Belém". Segundo a corporação, "uma guarnição esteve no local e combateu as chamas de pequeno porte que atingiam o local. Não houve vítimas".