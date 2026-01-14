Incêndio atinge casas e assusta moradores em Icoaraci

Um incêndio foi registrado na noite desta terça-feira (13) na Comunidade Pedro Carneiro, localizada no distrito de Icoaraci, em Belém. As causas do fogo ainda são desconhecidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de moradores, que tentaram conter as chamas por conta própria até a situação ser controlada. Apesar do susto, não há relatos de pessoas feridas.

Em uma das gravações, uma moradora destaca que o incêndio ocorreu em um horário em que a maioria das pessoas ainda estava acordada, o que teria evitado consequências mais graves. Segundo ela, caso o fogo tivesse começado durante a madrugada, os prejuízos poderiam ter sido muito maiores.

Até o momento, não há informações oficiais sobre danos materiais nem sobre a atuação do Corpo de Bombeiros no local.